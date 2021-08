Ryanair lancera onze nouvelles routes cet hiver, de quoi créer 200 emplois supplémentaires

Ces nouveaux emplois doivent accompagner la reprise en cours du trafic aérien après la crise du coronavirus et la livraison prochaine de nouveaux avions, les Boeing 737 MAX, dont certains devraient être basés en Belgique d'ici l'été prochain. Le CEO de Ryanair, Michael O'Leary, de passage à Bruxelles, met cependant en garde contre les effets sur ces plans d'un potentiel projet de taxer davantage le secteur aérien en Belgique.

Dès la fin du mois d'octobre, les onze nouvelles routes relieront Charleroi à la Scandinavie (Danemark, Finlande et Suède), l'Europe de l'Est et le Maroc, entre autres. Cette extension du réseau fera passer à 15 le nombre d'avions de Ryanair basés en Belgique (13 à Charleroi et deux à Zaventem) et à 100 le nombre de liaisons au départ de ces deux aéroports. Environ 150 nouveaux emplois seront créés dans le Hainaut et 50 à Brussels Airport dans les douze mois, pour plus de 500 postes de travail déjà existants.