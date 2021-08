Ryanair lancera onze nouvelles routes cet hiver, de quoi créer 200 emplois supplémentaires

Dès la fin du mois d’octobre, les onze nouvelles routes relieront Charleroi à la Scandinavie (Danemark, Finlande et Suède), l’Europe de l’Est et le Maroc, entre autres. Cette extension du réseau fera passer à 15 le nombre d’avions de Ryanair basés en Belgique (13 à Charleroi et deux à Zaventem) et à 100 le nombre de liaisons au départ de ces deux aéroports. Environ 150 nouveaux emplois seront créés dans le Hainaut et 50 à Brussels Airport dans les douze mois, pour plus de 500 postes de travail déjà existants.