Une bouteille de champagne volée dans le vestiaire de l’arbitre: «Un malentendu», se défend Ostende

L’équipe côtière réagit mardi à un article paru sur le site du Nieuwsblad et explique que l’arbitre assistant Kevin Monteny avait apporté une bouteille de champagne en l’honneur de son 200e match de Pro League. Bouteille qu’il voulait boire avec ses collègues, et notamment l’arbitre principal Bram Van Driessche, après le match… Mais à l’issue de la rencontre, la bouteille semblait avoir été l’objet d’un vol.

S’en est suivi pas mal d’agitation, et au bout d’une demi-heure la bouteille de champagne a soudainement réapparu dans la loge. Selon Het Nieuwsblad, cela a renforcé le sentiment que la boisson avait été délibérément emportée pour taquiner les arbitres après les événements de la semaine précédente lorsque le KVO avait dû s’incliner contre le Standard après un but discutable de Selim Amallah. Le directeur financier Thorsten Theys avait par la suite exprimé sa frustration envers l’arbitre Lawrence Visser et le directeur de la compétition Thibault De Gendt au travers d’une série de messages WhatsApp bien chargés. M. Theys encourrait d’ailleurs plusieurs mois de suspension et une lourde amende pour ces écrits.