La compagnie britannique Jet2.com commande 36 Airbus A321neo

Cette commande, de la part d'un nouveau client d'Airbus, "est la première à refléter les ambitieux plans d'expansion et de modernisation de la flotte de Jet2.com, qui comprennent le remplacement de sa flotte existante par la famille A320neo, plus efficace", affirme Airbus dans un communiqué mardi.

Plus gros appareil de la famille A320, l'A321neo destiné à Jet2.com sera configuré avec 232 sièges. Le choix du moteur, entre celui proposé par Pratt&Whitney et celui de CFM International, co-entreprise entre le français Safran et l'américain GE, sera effectué à une date ultérieure, a précisé Airbus.