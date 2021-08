L'entreprise suisse Rieter retire sa plainte contre deux administrateurs belges

La société suisse avait accusé les deux Belges d'avoir violé leur devoir de confidentialité à l'occasion du rachat par Rieter de Saurer, une entreprise cotée à la Bourse de Shanghai. Les Suisses reprochaient aux deux administrateurs belges, qui dirigent par ailleurs la société Picanol, actionnaire minoritaire de Rieter, d'avoir utilisé des informations internes au conseil d'administration pour concurrencer Rieter avec leur propre offre. "Le conseil d'administration considère qu'il s'agit d'une violation flagrante des intérêts de Rieter, au détriment de ses actionnaires, et d'une rupture permanente de la relation de confiance au sein du conseil d'administration, qui rend toute poursuite de la collaboration impossible", avait fustigé la société suisse. Les deux Belges ont nié avec force avoir agi de la sorte.

Rieter avait annoncé le dépôt d'une plainte au pénal et la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires pour voter la destitution des deux administrateurs. Finalement, il n'en sera rien, Picanol et Rieter étant parvenu à une "solution commune" qui ne prévoit plus le dépôt d'une plainte mais tout de même la démission avec effet immédiat de Luc Tack et Stefaan Haspeslagh. Picanol reste en outre actionnaire de Rieter.