Marc Van Ranst de nouveau attaqué en justice par un antivax Néerlandais: «Il s’agit d’abus de procédure»

Le Néerlandais Willem Engel, connu pour sa défiance envers les vaccins anti-covid, a de nouveau engagé des poursuites à l’encontre du virologue belge Marc Van Ranst.

« Willem Engel et Verstraeten ont entamé un deuxième procès contre moi, écrit-il sur Twitter. Une autre assignation directe, identique à la précédente. Et encore une fois, ils vont perdre cette affaire très visiblement. Il s’agit d’abus de procédure : l’engagement provocateur et irresponsable de poursuites judiciaires. »