Takeda inaugure une nouvelle ligne de production à Lessines, 100 emplois créés (2)

"Le site de Lessines est l'un des plus importants de notre réseau. Cet investissement de 118 millions d'euros renforce sa position et créera une centaine d'emplois", a souligné Thomas Wozniewski, Global manufacturing & Supply officer chez Takeda.

"Notre objectif est d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladies qui peuvent être traitées par des thérapies dérivées du plasma - et le déficit en alpha-1-antitrypsine (AATD) est l'une de ces maladies", a souligné Julie Kim, présidente des thérapies dérivées du plasma chez Takeda. "Le déficit en alpha-1-antitrypsine est une maladie génétique qui peut être transmise des parents aux enfants et qui affecte principalement les poumons et le foie. Plus la maladie est grave, plus il devient difficile de respirer. La thérapie que nous fabriquerons à Lessines traitera l'AATD, offrant aux patients souffrant d'affections complexes et chroniques à vie une option de traitement importante", a-t-elle expliqué.