Exploration spatiale - Tractebel va étudier la faisabilité d'une production européenne de plutonium 238

Tractebel et ses partenaires, le groupe français Orano et le Centre belge d'étude de l'énergie nucléaire (SCK-CEN), vont évaluer la possibilité de produire en Europe du plutonium 238, le combustible nucléaire utilisé pour l'exploration spatiale. "Ce combustible alimente des batteries nucléaires appelées générateurs thermoélectriques à radio-isotopes (GTR) et unités de chauffage à radio-isotopes (UCR), qui sont essentielles pour fournir aux vaisseaux spatiaux et aux astronautes de l'électricité et de la chaleur là où le soleil ne brille pas. Ces batteries pourraient être utilisées par l'atterrisseur lunaire européen pour explorer la lune", explique Tractebel dans un communiqué.

La production de plutonium 238, un radio-isotope, est complexe et coûteuse, rappelle l'entreprise alors qu'à l'heure actuelle, seuls les États-Unis et la Russie sont en mesure d'en produire.