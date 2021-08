Bernard Arnault vend sa participation dans Carrefour, soit environ 5,7% du capital

L'opération va être réalisée via un placement réservé aux investisseurs institutionnels. Le règlement-livraison du placement doit intervenir vendredi.

Bernard Arnault était entré au capital du géant français de la grande distribution aux côtés du fonds Colony Capital en mars 2007, alors que le cours de l'action Carrefour évoluait autour des 50 euros. A l'époque, l'AFP calculait que les 64 millions d'actions acquises à parts égales étaient valorisées à quelque 3,45 milliards d'euros.

Mais l'action Carrefour n'a jamais retrouvé ces niveaux de valorisation et a terminé le mois d'août 2021 sous la barre des 17 euros.

"Depuis quatre ans, Carrefour a accompli un redressement remarquable sous la direction d'Alexandre Bompard", récemment reconduit pour un mandat de trois ans à la tête de l'entreprise, a encore déclaré Bernard Arnault, qui estime que le groupe "dispose de tous les atouts pour amplifier son renouveau".

Alexandre Bompard a de son côté souligné avoir "pu compter sur la confiance et le soutien sans faille de Bernard Arnault à chaque étape de la transformation du groupe" Carrefour, qui revendique 78,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et plus de 320.000 salariés.

Au 31 décembre 2020, près de 66% du capital de Carrefour était flottant. Le principal actionnaire du distributeur était la société Galfa, holding de la famille Moulin, qui possède les Galeries Lafayette, avec 12,5% du capital, devant Bernard Arnault et le milliardaire brésilien Abilio Diniz, via le holding Peninsula Europe (7,65%).