Horeca, bulle, culture et événementiel… ce qui change (ou pas) en ce 1er septembre

Cultes, mariages civils, funérailles...

Les restrictions dans l’exercice des cultes, dans les mariages civils, funérailles, etc. sont levées, sauf le port du masque qui demeure obligatoire.

Les restrictions concernant les événements réunissant moins de 200 spectateurs à l’intérieur et moins de 400 spectateurs à l’extérieur sont aussi levées, sauf si les autorités locales en décident autrement.

Le Covid Safe Ticket peut être utilisé pour les événements réunissant plus de 200 spectateurs en salle et plus de 400 spectateurs à l’extérieur, ce qui permet d’annuler les obligations relatives aux masques et à la distance sociale. À partir du 1er octobre, la fin des restrictions s’appliquera aux événements rassemblant 500 spectateurs à l’intérieur et 750 spectateurs à l’extérieur.

À partir de ce mercredi 1er septembre, le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces accessibles au public des entreprises, des collectivités publiques ou des associations, ainsi que dans le secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel pour les événements et fêtes privées rassemblant moins de 200 personnes à l’intérieur et 400 personnes à l’extérieur, sauf si la commune en décide autrement.