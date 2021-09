La Bourse de Tokyo clôture une nouvelle séance pleine d'entrain

L'indice vedette Nikkei s'est adjugé un gain de 1,29% à 28.451,02 points, après avoir déjà grimpé de plus de 1% la veille. C'est son plus haut niveau de clôture depuis un mois et demi. L'indice élargi Topix a pris 1,02% à 1.980,79 points.

Plusieurs facteurs positifs ont pesé et largement compensé le repli de Wall Street la veille: la baisse du yen face au dollar, un mouvement de change favorable pour les valeurs japonaises exportatrices, la poursuite de la décrue des nouveaux cas de Covid-19 au Japon ou encore un indicateur de bon augure.