Stéphane Moreau porte plainte contre le directeur de la prison de Marche-en-Famenne

Frédéric De Thier, le directeur de la prison de Marche-en-Famenne, sera entendu par les enquêteurs de la police judiciaire fédérale, le 22 septembre prochain à Neufchâteau. « Violation du secret professionnel. Coalition de fonctionnaires. Corruption publique. Atteinte aux libertés et aux droits constitutionnels par un fonctionnaire public ».

Toujours selon Sudinfo, l’origine de cette audition du directeur de la prison de Marche-en-Famenne – où l’ancien patron de Nethys avait effectué un séjour en janvier et février dernier – dans les locaux de la police judiciaire fédérale : une plainte déposée par Stéphane Moreau pour violation du secret professionnel, coalition de fonctionnaires, corruption publique et atteinte aux libertés et aux droits constitutionnels par un fonctionnaire public.