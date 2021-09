«alpha», «delta», «C.1.2.», «Mu»… le point sur les différents variants du coronavirus

Le C.1.2.

Des scientifiques sud-africains ont identifié un nouveau variant du coronavirus présentant un nombre préoccupant de mutations. Détecté pour la première fois en mai, ce variant dénommé « C.1.2. » a atteint neuf provinces d’Afrique du Sud, en plus de la République démocratique du Congo, de l’île Maurice, du Portugal, de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse. En mai, il représentait 0,2 % des génomes séquencés en Afrique du Sud, 1,6 % en juin et 2 % en juillet. Avec sa cinquantaine de mutations, le C.1.2. serait à ce jour le variant le plus éloigné de la souche originelle apparue dans la province de Wuhan, ce qui pourrait compromettre la capacité des anticorps à le neutraliser.