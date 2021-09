Afghanistan: le président du Parlement européen très déçu par les États membres sur la question de l’asile pour les Afghans

« Tous ont pensé à juste titre à ceux qui ont travaillé avec nous et à leurs familles, mais aucun n’a eu le courage d’offrir refuge à ceux dont la vie est encore aujourd’hui en danger. Nous ne pouvons pas prétendre que la question afghane ne nous concerne pas, car nous avons participé à cette mission et en avons partagé les objectifs et les buts », a ajouté M. Sassoli.