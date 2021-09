Eden Hazard sur sa retraite internationale: «Il est possible que j'arrête après le Qatar»

Le capitaine des Diables rouge s’est livré dans une interview exclusive au sujet des dernières années de sa carrière footballistique. Il a notamment évoqué son passage pour le moment difficile au Real Madrid. Il faut dire qu’il n’a pas été épargné par les blessures et les critiques. Mais il est prêt à se montrer enfin en Espagne. « Je suis sûr que je vais jouer une bonne saison maintenant », a-t-il déclaré.

L’aîné des frères Hazard a également parlé de l’équipe nationale, avec laquelle il estime qu’il sera difficile de gagner un trophée majeur, « parce que nos meilleures années étaient maintenant. Je pense que ce sera plus difficile dans un an et demi à la Coupe du monde qu’à l’Euro. »