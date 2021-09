Le bien à la loupe: une magnifique villa avec piscine

Située près du centre de Ham-sur-Heure et à quelques minutes de toutes les facilités, cette villa se distingue par son excellent état et son haut niveau d’équipement. Son intérieur est habitable de plain-pied et accueille des pièces confortables, dont cinq chambres, deux salles d’eau et deux garages. Son jardin, complètement à l’abri des regards, vaut également le détour. Il comprend une piscine mais aussi de nombreux aménagements et plantations qui en font un espace de vie à part entière.

1

Situation

Cette villa est implantée dans un quartier résidentiel de Ham-sur-Heure. L’environnement est plutôt calme et le jardin sans vis-à-vis offre une véritable oasis de verdure aux habitants. On trouve déjà à dix minutes à pied une belle variété de petits commerces et services, ainsi que des arrêts de bus. Ceux-ci sont notamment desservis par des lignes menant vers Charleroi, Thuin et leurs gares de trains. En voiture, il faut compter environ 20 minutes pour rejoindre le centre de Charleroi et une dizaine de minutes pour atteindre Thuin ou encore le R3. Le parking est aisé au sein de la propriété grâce aux garages et à la présence d’un parking sécurisé à l’avant de la villa.