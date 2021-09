Tour du Benelux: Taco van der Hoorn s’offre la 3e étape, Stefan Bisseger reste leader

Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) a remporté la 3e étape du Tour du Benelux (WorldTour), mercredi. Le Néerlandais s’est imposé au terme des 168,3 km de course entre Essen et Hoogereheide devant le Danois Mathias Norsgaard (Movistar) et l’Australien Luke Durbridge (BikeExchange). Le Suisse Stefan Bisseger (EF Education-Nippo) reste en tête du général.

Six coureurs s’échappaient en début de course: Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise), Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB), l’Australien Luke Durbridge (BikeExchange), le Danois Mathias Norsgaard (Movistar), le Néerlandais Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) et l’Italien Samuele Battistella (Astana-Premier Tech). Après le sprint intermédiaire d’Essen, Lyvins se relevait, le groupe de tête se réduisait à cinq hommes.