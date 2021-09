Bruxelles: Peggy Gou et 2manydjs pour fermer l'Arena 5 le 12 septembre

Les organisateurs sont parvenus à rassembler près de 20.000 personnes au cours des trois événements du mois d'août, dont 30% d'étrangers. Les soirées, toutes sold-out, ont accueilli des artistes internationaux comme Tale Of Us, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Agents of Time et Kevin de Vries.

Les tickets pour la dernière soirée sont mis en vente mercredi 1er septembre à 18h.