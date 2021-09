L’immobilier donne rendez-vous au golf

Le covid-19 et ses confinements qui ont cloîtré les gens chez eux (et supprimé la quasi-totalité des événements immobiliers) pendant plus d’un an a sans doute intensifié l’envie de retrouvailles mais le succès du tournoi est à chercher ailleurs. « La formule de jeu, les prix distribués, la bonne ambiance et la qualité de l’organisation et de l’accueil aux Sept Fontaines font que le BGT est devenu un must », résume fièrement Pascal Spitaels. « Il n’y a plus qu’à espérer que le soleil sera de la partie… »