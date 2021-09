Inauguration de l'Infrabel Academy à Molenbeek, la première "école du rail" du pays

L'Infrabel Academy, la première "école du rail" de Belgique, a été officiellement inaugurée mercredi, jour de rentrée des classes, à Molenbeek-Saint-Jean, à proximité immédiate de la gare de Bruxelles-Ouest. Les 300 formations et cours divers nécessaires à la gestion quotidienne des 3.600 km de lignes ferroviaires du pays y sont désormais centralisées, là où elles étaient précédemment dispensées localement, aux quatre coins du pays.

Il n'existe pas actuellement, dans l'enseignement secondaire ou supérieur, de filière spécifique menant aux métiers du rail. La formation doit donc se faire en interne. Raison pour laquelle le chantier de cette académie a été lancé début 2018 pour aboutir à l'ouverture de l'établissement au mois de janvier dernier. Crise sanitaire oblige, il n'avait pas encore pu être officiellement inauguré. Le site molenbeekois dispose de 8.700 m2 d'espaces intérieurs et de 7.500 autres en extérieur. On y trouve notamment 40 salles de classes et des installations telles qu'un tracé de voie, une caténaire à hauteur d'homme ou un passage à niveau. Chaque jour, environ 400 étudiants (du personnel nouvellement engagé par Infrabel et nécessitant une formation ou des collaborateurs profitant d'une formation continue) pourront y suivre des cours. Crise sanitaire oblige, les leçons ne se font toutefois pas encore à pleine capacité.

L'académie, dont l'emplacement a notamment été choisi pour sa position centrale et sa desserte en transports en commun, centralisera toutes les formations et cours, qui mènent à une quarantaine de métiers (poseur de voies, contrôleur de la circulation ferroviaire, spécialistes des caténaires, etc.). Certaines d'entre elles continueront cependant à être dispensées localement.

L'objectif premier de l'Infrabel Academy est de former les étudiants autant que possible de manière pratique. L'accent sera donc mis sur des exercices intégrés, avec des employés aux fonctions différentes devant travailler ensemble et effectuer des tâches communes. Cela afin d'acquérir une meilleure compréhension du travail de chacun.