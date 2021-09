Spa-Francorchamps: le remboursement des spectateurs se précise

Furieux après ce que beaucoup ont appelé « une farce », de nombreux spectateurs du Grand Prix de Belgique avaient réclamé un remboursement de la part des organisateurs de l’événement. En vain jusque maintenant, puisque ces derniers clamaient haut et fort ne pas être responsables de la météo. Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, avait même pris la parole, en rejetant la possibilité de rembourser les nombreuses personnes présentes dimanche.

Mais, ce mercredi, face à la pression populaire, il semble avoir changé d’avis. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, il a annoncé travailler au dédommagement des fans. « Suite à l’impact de la météo sur le Grand Prix de Belgique du dimanche 29 août, la Formule 1 et le promoteur travaillent sur différentes options pour les détenteurs de billets, afin de leur exprimer notre reconnaissance et nos remerciements pour leur dévouement et leur engagement », peut-on lire dans ce communiqué. « Nous fournirons plus de détails dès que possible car nous voulons remercier les fans pour leur soutien continu et leur passion pour la Formule 1. »