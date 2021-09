Vers le Covid Safe Ticket pour toutes les boîtes de nuit

Dans un mois (le vendredi 1er octobre pour être précis), les boîtes de nuit belges pourront rouvrir. On sait qu’à Bruxelles, elles ne pourront accueillir leur clientèle qu’avec présentation du Covid Safe Ticket (CST) à l’entrée. La même condition devrait prévaloir en Wallonie et en Flandre. C’est du moins ce qui est ressorti d’une réunion, ce mercredi, entre le secteur et les pouvoirs publics. Réunis autour de la table pour préparer le protocole de réouverture des discothèques qui doit naître le 10 septembre prochain, les trois fédérations régionales de l’horeca, la Brussels by night Federation, le Gems (avec Erika Vlieghe), ainsi que des représentants du commissariat corona et du gouvernement fédéral ont échangé leurs points de vue.

Selon deux sources distinctes, la piste du CST, désirée par les professionnels de la fête, a fait l’unanimité. « Nous sommes tous d’accord, tant que le CST reste une parenthèse dans notre vie démocratique. Il n’y a par contre pas de consensus sur le nombre de personnes à partir duquel s’appliquerait ce CST », précise une des parties prenantes.