Les immatriculations de véhicules neufs poursuivent leur dégringolade

Les marchés des véhicules neufs continuent d'être fortement affectés par la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Les immatriculations de voitures particulières ont ainsi reculé de 25,7% en août (27.026) par rapport au même mois de l'année précédente (36.387), indiquent mercredi dans un communiqué le SPF Mobilité et la Fédération belge et luxembourgeoise de l'Automobile et du Cycle (Febiac).