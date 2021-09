Fausses universités: les étudiants mis en garde

Alors que la rentrée académique approche à grands pas, Valérie Glatigny, Ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, rappelle aux jeunes et à leurs parents l’importance de vérifier si l’établissement de leur choix se trouve bien sur la liste des établissements reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Seuls les établissements officiellement reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles délivrent des diplômes ayant valeur légale, respectent les dispositions officielles relatives au montant du minerval, et proposent des programmes de cours et une qualité d’enseignement reconnus.

Pour ce faire, des pages dédies sont disponibles via le site enseignement.be et via le site mesétudes.be. Les centres d’information des jeunes relaient également des informations utiles auprès des jeunes – via le web mais aussi au sein de l’ensemble des centres aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles.