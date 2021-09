Eden Hazard confirme sa réflexion au sujet d’une retraite internationale: « Si ça va, je continue, si ça ne va pas, j’arrêterai»

Les Diables rouges devront jouer leur jeu et essayer de marquer jeudi soir dans le cadre de leur quatrième rencontre des qualifications pour la Coupe du monde 2022, estime Eden Hazard. «Quand on démarre le match, c’est toujours du 50-50 (entre les deux équipes, NDLR). On a peut-être de meilleurs joueurs, mais on joue à l’extérieur et ils veulent gagner. Il faudra être concentré de la première à la dernière minute», a expliqué l’attaquant de 30 ans au cours d’une conférence de presse mercredi à Tallinn. La confrontation sur le papier est assez déséquilibrée, la Belgique étant en tête du groupe E avec 7 points en trois matchs alors que l’Estonie est dernière avec deux revers en autant de rencontres. Eden Hazard refuse cependant d’y voir un avantage pour les Diables sachant que l’Estonie est au pied du mur.

Interrogé sur la volonté de l’entraîneur Roberto Martinez de rajeunir la sélection, le joueur du Real Madrid estime cela tout à fait normal. «C’est ce qu’il faut faire. Les plus âgés arrivent à un âge où ils ne peuvent plus jouer tous les matchs. De bons jeunes joueurs arrivent. C’est ce qui se passe dans toutes les équipes. Quand je suis arrivé, jeune, j’en ai poussé des plus âgés vers la sortie», explique-t-il.

«On a la chance de pouvoir apporter plus de joueurs dans le groupe donc ça permet de voir leur niveau et s’ils peuvent évoluer en équipe nationale. C’est parfait, tant mieux.»