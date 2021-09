Des mesures coronavirus différentes à Bruxelles: voici ce que dit l’arrêté publié au Moniteur Belge

Le Moniteur Belge a publié mercredi l’arrêté de police pris par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, dans le contexte de la gestion de la pandémie pour le territoire de la Région bruxelloise où un certain nombre de mesures n’ont pas été assouplies, contrairement au reste du pays.

Le comité de concertation (CODECO) a décidé le 20 août dernier de supprimer plusieurs mesures de lutte contre la contamination au coronavirus et d’en maintenir d’autres comme le port de masque à l’intérieur et à des endroits où il n’est pas possible de garder 1,5 m de distance, ainsi que le cadre pour l’organisation d’évènements de 200 à 3000 personnes en intérieur et de 400 à 5000 en extérieur. L’arrêté ministériel fédéral concrétisant ces décisions a été publié jeudi dernier.