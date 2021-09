Coronavirus: voici le nouveau protocole de cette rentrée scolaire

Parmi les mesures principales, les personnes vaccinées (en secondaire par exemple) sont dispensées de dépistage systématique. Ensuite, tous les enfants de plus de 6 ans avec des symptômes covid, doivent se faire tester ; leurs contacts à haut risque se font tester et doivent rester en quarantaine jusqu’à ce que le résultat soit connu.

L’ONE vient de publier de nouvelles règles pour gérer les cas de covid à l’école. « La participation régulière à l’enseignement doit être visée et rendue possible autant que faire se peut ». Ce qui signifie ? « Que la fermeture ne peut être appliquée qu’en tant que mesure ultime avec une attention particulière au contexte épidémiologique local ou régional ».

Les enfants ayant un cas de covid à la maison sont à haut risque et suivent la même procédure (test et quarantaine), exception faite des vaccinés ou des guéris du covid. En cas de cluster « compliqué » (plus de 2 cas), « le médecin scolaire et la cellule de surveillance de la ou des communautés concernées se consultent sur les mesures à prendre en fonction de la situation locale ».