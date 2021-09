Red Lions: Thomas Briels annonce la fin de sa carrière internationale

«Pas de Coupe du monde (2022) ni des JO à Paris (2024) pour Thomas Briels, mais il sera sans aucun doute le soutien et le point d’ancrage de la jeune sélection pour longtemps», ponctue le commniqué.

«A mes coéquipiers, mes meilleurs amis, mes frères, j’étais triste de m’asseoir dans le vestiaire avec vous lundi pour la dernière fois. J’ai pensé à tous les moments de rires, nos discussions, les larmes, la sueur, le sang, les hauts et les bas que nous avons traversés ensemble», a ajoué Thomas Briels. «Vous avez toujours été là pour moi et j’ai toujours donné le meilleur pour vous. Je suis incroyablement fier de chacun d’entre vous. Tout le travail effectué ensemble me manquera, comme ces moments avant les matches et la façon de pouvoir compter sur chacun sous la pression. Mais le plus important est d’avoir écrit l’histoire et collecté autant de souvenirs ensemble. Et d’avoir fait de vous des amis pour la vie. Vous serez à jamais dans mon coeur», a écrit encore Thomas Briels qui a remercié aussi sa famille, ses dirigeants et les supporters.

«Champion d’Europe, champion du monde et champion olympique, ce fut un honneur de porter le maillot», a-t-il conclu.