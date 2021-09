Bundesliga: Dortmund a récolté près de 295.000 euros pour les victimes des inondations

Le Borussia Dortmund a joué mercredi un match de charité pour les victimes des récentes inondations en Allemagne, qui a permis de récolter 295.000 euros.

Devant 5.000 personnes, Dortmund a joué une mi-temps contre le SpVg Hagen et le SV Hohenlimburg 1910, deux équipes de Hagen, l’une des villes les plus touchées par les inondations de juillet. Dortmund a déclaré que le directeur général Hans-Joachim Watzke et le président Reinhard Rauball ont remis le chèque de 295.000 euros au maire de Hagen, Erik Schulz.