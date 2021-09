Le consultant Philippe Albert privé du match Biélorussie-Belgique... à cause d’un détail administratif?

Si le staff et les joueurs bénéficieront de toutes les facilités via un vol charter direct entre Charleroi et le chef-lieu du Tatarstan, il n’en ira pas de même pour la presse belge. Ce qui occasionne des dégâts collatéraux. Notamment dans le chef de Philippe Albert, le consultant qui se partage entre la RTBF et Le Soir. Il ne possède pas de carte de presse et c’est sur ce motif que se basent les autorités russes pour lui refuser un visa. Il y a de très fortes chances que Philippe Albert soit contraint de regarder le match depuis le divan familial.