Ilaix Moriba sort du silence après son transfert à Leipzig:« Beaucoup de mensonges ont été dits»

Ilaix Moriba s’est exprimé pour la première fois sur la situation pesante entourant sa situation contractuelle ces derniers au Barça. Transféré à Leipzig dans les derniers jours du mercato, il a profité de sa présentation officielle pour rétablir la vérité sur ce qu’il s’est dit dans la presse. « Il fallait que nous restions silencieux par respect pour Barcelone. Mais des choses qui se sont dites dans la presse n'étaient pas justes, beaucoup de mensonges ont été dits », a-t-il déclaré.

Le joueur, formé à La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, refusait de prolonger à un an de la fin de son contrat. À cause de cette situation, le joueur a été la cible de messages haineux. « Les derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie. Nous avons reçu des messages horribles. Mais nous avons dû nous accrocher pour être ici, je ne méritais pas ces messages », a-t-il déploré.