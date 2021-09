Les pubs anglais souffrent à leur tour de pénuries

Après les supermarchés et les restaurants, les emblématiques pubs britanniques souffrent à leur tour de pénuries, certaines bières venant à manquer dans l’une des plus grandes chaînes du pays, touchée par des problèmes d’approvisionnement dus en partie au Brexit et à la pandémie de coronavirus.

Les problèmes d’approvisionnement plombent depuis maintenant plusieurs mois les entreprises britanniques. Ils sont une conséquence à la fois de la pandémie, qui a accentué l’exode des travailleurs étrangers, et du Brexit, qui complique l’entrée au Royaume-Uni de travailleurs originaires de l’Union européenne, notamment de chauffeurs routiers de pays d’Europe de l’Est.