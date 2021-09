Il se rapproche de la Terre à plus de 32.000 km/h et mesure entre 130 et 300 mètres. L’astéroïde 2021 NY1 devrait bientôt entrer dans l’orbite terrestre.

Pas de panique cependant, son passage n’est pas dangereux : 1.497.472 kilomètres le sépareront de notre planète.