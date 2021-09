Cristiano Ronaldo manque un penalty puis sauve le Portugal, la France accrochée par la Bosnie: tous les résultats de ce mercredi (vidéos)

Après leur élimination en huitièmes de finale du dernier Euro, l’Équipe de France avait à cœur de se ressaisir ce mercredi. Pour leurs retrouvailles, les hommes de Didier Deschamps étaient opposés à la Bosnie-Herzégovine, pour le compte des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Et tout ne s’est pas passé comme prévu pour les Bleus. Après un peu plus d’une demi-heure de jeu, ce sont les Bosniens qui ont ouvert la marque, via leur capitaine Edin Dzeko. Mais ils n’ont pas réussi à conserver cette avance très longtemps puisque, quatre petites minutes plus tard, Antoine Griezmann a égalisé, sur un coup de tête un peu chanceux.

Toutefois, les choses se sont compliquées en seconde période pour les Français. Suite à un tacle très appuyé, et c’est un euphémisme, le jeune latéral droit Jules Koundé a été exclu par M.Scharer, après vérification du VAR. Qui, vu la violence de l’intervention, n’avait pas vraiment d’autre choix…