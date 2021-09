Jeux paralympiques: Joachim Gérard hospitalisé d’urgence

Joachim Gérard a été hospitalisé d’urgence mercredi à Tokyo à la suite d’un malaise, a communiqué le Comité paralympique belge dans la soirée. Le joueur de tennis, qui a participé aux Jeux Paralympiques, a repris connaissance et « les premiers examens semblent indiquer que le problème serait d’ordre cardiaque » précise le communiqué.

Joachim Gérard « a été victime d’un malaise soudain et totalement inattendu », explique-t-on dans le communiqué. « Les services d’urgence sont arrivés rapidement sur place et ont emmené Joachim Gérard à l’hôpital. Ayant repris connaissance, il a pu répondre aux questions qui lui ont été posées. Les premiers examens semblent indiquer que le problème serait d’ordre cardiaque. Gérard doit cependant rester à l’hôpital pour une observation et des examens supplémentaires ».