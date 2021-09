Jean-Luc Crucke sur les inondations: «Il y a eu des dysfonctionnements tant au niveau régional que fédéral»

Pour le libéral, « On sera au-delà des 2 milliards (d’euros, NDLR) » au niveau du coût des inondations. Avant d’ajouter qu’« il y aura des travaux qui seront plus prioritaires que d’autres ».

Jean-Luc Crucke (MR) était l’invité de la matinale de Martin Buxant sur LN24, ce jeudi. Le ministre wallon des Finances et du Budget a abordé le coût des inondations et la commission d’enquête qui fera la lumière sur les intempéries de juillet dernier.

Par ailleurs, le ministre wallon des Finances et du Budget espère que « les entreprises wallonnes et les travailleurs wallons pourront jouer dans la croissance et dans la reconstruction » de la Wallonie.