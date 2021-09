Stefanos Tsitsipas hué par le public de l’US Open après une nouvelle pause vestiaire

Il a quitté le court muni d’une petite pochette remplie d’affaires de rechange et plus de huit minutes plus tard, il est réapparu, accueilli par des huées des spectateurs présents dans les gradins du Arthur Ashe. Lundi contre Murray, il avait pris plus de sept minutes, après la fin du 4e set pour faire le même aller-retour, récoltant d’autres critiques par la suite, notamment de la part d’Alexander Zverev.

«Je pense qu’en faisant une pause et en allant me changer, parce que j’étais complètement trempé, ça m’a permis de me rafraichir et j’ai été plus à même de délivrer le bon tennis que j’avais produit dans les deux premiers sets. J’ai été capable de rester résilient sur chaque point», a expliqué le Grec après-coup.