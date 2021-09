Grève des trains en Allemagne malgré une nouvelle offre de la direction

Le mouvement a démarré mercredi dans le fret et jeudi à deux heures du matin pour le trafic de passagers, a indiqué Deutsche Bahn dans la matinée.

Comme lors des précédentes grèves, la compagnie compte assurer un plan de circulation alternatif, revenant à proposer 25% du trafic normal sur les liaisons longues distances et 40% sur les liaisons régionales et locales. Mais il existe de fortes différences entre régions.

L'est du pays et quelques grandes métropoles sont les plus touchés par le mouvement, selon la Bahn.

La grève devrait prendre fin mardi matin, ce qui en ferait la plus longue depuis des années.

Il s'agit du troisième mouvement social des conducteurs de trains de la compagnie publique depuis le 10 août.