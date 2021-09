En pleine interview, Virgil van Dijk repousse un supporter qui voulait un selfie (vidéo)

Les Pays-Bas ont fait match nul 1-1 en Norvège mercredi soir à l’occasion des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Un résultat qui ne satisfait évidemment pas les Néerlandais et leur capitaine Virgil van Dijk a dû faire face aux caméras à l’issue de la rencontre. Et il a mené cette interview non sans être interrompu.

En effet, alors qu’il répondait à une question du journaliste, un supporter s’est approché du joueur du Liverpool, téléphone en main pour faire un selfie. Van Dijk a alors fermement et calmement repoussé l’intrus d’une main sur le torse, avant de reprendre le fil de l’interview.