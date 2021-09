Afghanistan: pour Theo Francken, il faut faire payer à certains évacués de Kaboul une partie des frais

« Quand il y a un avis de voyage négatif, ce qui est le cas depuis cinq ans. Quand, en plus, il y a un message clair de revenir immédiatement comme c’était le cas depuis le 7 août, ceux qui étaient restés là-bas en prenaient la responsabilité et il n’y avait donc diplomatiquement aucune obligation de les secourir. Mais bon, je sais, c’est notre devoir humanitaire et cela ne me pose pas de problème. Je dis simplement que l’on devrait leur demander de rembourser une partie des frais… »