Le taux de chômage en légère baisse à Bruxelles

Les moins de 25 ans ne représentent plus que 9,5% du total des DEI. Leurs effectifs sont en recul de 11% par rapport à août 2020. Les quinquagénaires et plus représentent 27,5% des demandeurs d'emploi.

Soixante-et-un pour cent des DEI ont au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire 2e degré ou n'ont pas de diplôme reconnu en Belgique