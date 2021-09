Mort du grand compositeur grec Mikis Theodorakis

Le grand compositeur grec, Mikis Theodorakis, est mort à l’âge de 96 ans à Athènes, a-t-on appris jeudi de source hospitalière.

Ancien résistant et opposant à la dictature des colonels, Mikis Theodorakis était devenu célèbre en composant la musique du film « Zorba le Grec » (1964), une rengaine reprise à travers le monde. Né le 29 juillet 1925 à Chios, en Egée, dans une famille d’origine crétoise, Mikis Theodorakis est l’auteur d’une œuvre gigantesque et le plus célèbre des compositeurs grecs. Il est devenu le symbole de la résistance en Grèce à travers les époques.