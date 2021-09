Le Roi et la Reine vont limiter leurs contacts suite à un cas de covid dans la famille royale

Suite à un cas positif au covid au sein de la famille royale, le Roi et la Reine ont décidé, par mesure de précaution, de limiter leurs contacts dans les jours à venir, conformément aux règles sanitaires en vigueur, explique un communiqué du palais royal. Les activités qui figuraient à l’agenda du Roi et de la Reine cette semaine et lundi prochain sont dès lors reportées ou annulées.