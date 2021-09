Fêtes de Wallonie - Roméo Elvis tête d'affiche des Fêtes de Wallonie à Namur

Le vendredi 17 septembre, ce sont Mister Cover, Antoine Delie, Dresscode et DJ Bardy qui se chargeront de mettre l'ambiance sur cette même place.

Le rappeur belge se produira le 18 septembre sur la place Saint-Aubain, qui retrouvera une grande scène cette année. Il sera précédé par Todiefor et Coline & Toitoine, alors que la soirée se poursuivra jusqu'à minuit avec le DJ Loulou Players.

Pour tous ces concerts, les réservations sont obligatoires et le Covid Safe Ticket requis à partir de 16 ans. La jauge de spectateurs sera également limitée à environ 6.500 personnes. Il en va de même pour les Walloniades et la joute de l'Echasse d'Or, de retour le dimanche 19 septembre.

D'autres concerts sont également programmés par la RTBF. Alex Lucas et Charles se produiront notamment dans les Jardins du Maïeur, où le Covid Safe Ticket sera également demandé mais sans réservation obligatoire cette fois, dans la limite de la capacité du site (800 personnes).

Le Collège des Comités de quartiers namurois proposera lui de nombreux concerts place des Cadets (avec pass sanitaire et réservations obligatoires). Ceux-ci auront également lieu du 17 au 19 septembre. A l'affiche, on trouve Abbey Road, Winter Woods, Gangster d'Amour, Los Pepes ou encore Ziza Youssouf.

Quatre shows de Rocky et Lily sont également programmés pour les plus petits à La Bourse, place d'Armes, les 18 et 19 septembre. Le Covid Safe Ticket n'y sera pas requis. En revanche, le port du masque sera obligatoire à partir de 12 ans.

Tous ces concerts sont gratuits. Informations et réservations sur www.rtbf.be/fetesdewallonie.