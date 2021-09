Ryanair a transporté plus de 20 millions de passagers cet été

En juillet, Ryanair avait accueilli 9,3 millions de voyageurs, plus du double par rapport au même mois l'an dernier. Et en août, ce chiffre est même monté à 11,1 millions de personnes contre 7 millions un an auparavant. La hausse globale est donc de 80% par rapport à l'été 2020.

La compagnie à bas coûts retrouve par ailleurs des taux d'occupation très honorables avec 82% en août et 80% en juillet.