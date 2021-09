Inondations: les images impressionnantes de l’autoroute de déchets

La vidéo dure sept minutes et a quelque chose d’hypnotisant. Sept minutes, c’est le temps qu’il faut pour longer à petite allure les huit à dix kilomètres de la bretelle inutilisée de l’autoroute A601 où, sur un tas quasiment ininterrompu d’environ quatre mètres de haut et quinze mètres de large, croupit un des héritages les plus âpres des inondations de juillet dernier. Celles-ci ont généré des quantités stupéfiantes de déchets. Trois sites d’entreposage provisoire accueillent actuellement plus de 150.000 tonnes.