Dans LéNA cette semaine: Haïti, le pays maintes fois ravagé où personne ne pleure

Ceux qui ont tout perdu lors du tremblement de terre qui a touché le sud-ouest d’Haïti le 14 août dernier n’ont plus rien, et de ce fait, pas de larmes. A l’hôpital de Port-Salut, un blessé étendu sur un carton à même le sol pousse des cris de douleur tandis qu’un chirurgien orthopédiste bénévole redresse sa jambe fracturée. Pourtant, il ne pleure pas. A une trentaine de kilomètres de là, à l’hôpital des Cayes, une femme de 25 ans dont la jambe est cassée, raconte que durant le tremblement de terre, elle a perdu une fille de 10 ans, ses parents et une sœur. Or, elle ne pleure pas. « Dieu sait ce qu’il fait », assure-t-elle. Personne ne verse de larmes dans le camp de fortune du terrain de foot des Cayes. « Les petits mangent et dorment par terre », déplore une femme de 27 ans mère de deux enfants, avant d’indiquer l’une des tentes où une mère et son bébé, né ce jour-là, sont assoupis sur un matelas. Mais elle ne pleure pas. A l’extérieur, parmi les amas gris de détritus et les maisons que le séisme a mises par terre, des hordes d’hommes pullulent et fouillent les décombres dans l’espoir de trouver des tiges en métal à recycler ou tout objet utile. Mais aucun ne pleure. Partout règne l’indignation, et les gens lancent des cris de désespoir et des appels à une aide qui n’arrive pas. Mais ils ne versent pas de larmes. « Chez nous, beaucoup ont la foi. C’est notre culture, paraît-il. La nuit est très sombre, mais on a l’espoir que le jour arrivera », conclut le médecin Dieunord Saint Louis.

Retrouvez chaque samedi le supplément « LéNA » dans votre journal « Le Soir », ou dès maintenant en version numérique. Pas encore abonné(e) ? Découvrez notre offre sur mesure.

Les articles :