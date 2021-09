Coronavirus - Biocartis lance un test qui détecte la grippe et le VRS en plus du coronavirus

Au cours du premier semestre 2021, Biocartis se targue d'avoir installé 189 de ses plateformes Idylla, ces systèmes automatisés qui rendent les tests moléculaires plus faciles et moins coûteux. L'entreprise a vendu presque deux fois plus (+96%) de cartouches pour ces systèmes qu'à la même période l'an dernier.

La société a également fait le point sur la situation après l'incendie survenu le 30 juillet dans l'une de ses installations de stockage à Malines. Afin de sécuriser autant que possible l'approvisionnement des clients, la société a redirigé du personnel et des ressources supplémentaires vers la ligne de production de cartouches non affectée. En outre, des réactifs supplémentaires ont été commandés auprès de divers fournisseurs pour remplacer les produits perdus dans les flammes, ce qui a permis de minimiser le retard de production. Enfin, la priorité a été donnée aux tests en oncologie et aux projets des partenaires, ce qui a réduit les volumes de tests pour le SRAS-CoV-2.

La deuxième ligne, touchée par l'incendie, pourra redémarrer d'ici la deuxième quinzaine de septembre, selon le CEO.