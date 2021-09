Fraudes, pratiques troubles… la Flandre envisage une pause «d’au moins deux ans» des adoptions internationales

A l’origine de la création de ce panel : le constat que les adoptions internationales ont donné lieu par le passé à de nombreuses fraudes et pratiques troubles. Les « experts » ont finalement dégagé 20 recommandations, qui tournent autour d’un changement de paradigme : l’adoption ne doit pas se faire à partir du désir d’enfant d’un couple belge, mais bien à partir des besoins d’un enfant, et si possible avec le maintien de contacts avec sa famille, son histoire, son pays d’origine, etc. (le panel parle d’une adoption « ouverte »). L’objectif est aussi de maintenir l’adoption internationale comme solution en dernier ressort : mieux vaut investir dans les systèmes locaux de soins, et adopter une attitude « passive » par rapport à l’adoption internationale.