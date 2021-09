Coronavirus: toute la Belgique est désormais en rouge sur la carte de l’ECDC

L’ECDC publie chaque jeudi une carte européenne basée sur le nombre d’infections et le pourcentage de tests positifs au cours des 14 derniers jours. Elle propose quatre couleurs : vert, orange, rouge et rouge foncé.

La Flandre est passée de l’orange au rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mise à jour jeudi. Avec ce changement, l’entièreté de la Belgique est désormais en zone rouge, Bruxelles est en rouge foncé.

Une région adopte la couleur rouge dans deux cas de figure : lorsque l’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur 14 jours, oscille entre 75 et 200, avec un taux de positivité supérieur à 4 % ou lorsque l’incidence est comprise entre 200 et 500, quel que soit le taux de positivité. Avec une incidence de 195,6 et un taux de positivité de 4,2 %, la Flandre entre dans le premier cas de figure.